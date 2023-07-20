Masterchef jürisi Danilo Şef kendi restoranında kendi elemanlarınca dövüldü! İşte o anlar

MasterChef programıyla tanınan İtalyan şef Danilo Zanna, Sarıyer'deki kendi restoranının önünde eski çalışanı olduğu iddia edilen iki kişi tarafından dövüldü. Danilo Şef'i güvenlik görevlileri kurtarırken, taraflar polise gidip şikayetçi oldu.

TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef ile hayatımıza giren ünlü şef Danilo Zanna, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki bir AVM'deki kendi restoranı önünde iki kişinin saldırısına uğradı.

Saldırı anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin Zanna’ya tekme ve yumruklarla saldırdığı ve Zanna’nın da kendisine saldıranlara karşılık verdiği görülüyor.

Birbirlerinden şikayetçi oldular

Danilo Zanna ile birlikte yanındaki bir kişinin daha daha yumruklardan nasibini aldığı görüldü. Yaşanan olaya AVM güvenlikleri müdahale ederken taraflar birbirinden şikayetçi olmak için karakola gitti.

Stajerlere bahşiş verilmesi kavgası

Olayın yeni şube açacak olan Danilo Zanna’nın, mekana eğitime gelen yeni personele bahşiş verilmesini istemesine karşı çıkılması üzerine çıktığı iddia edildi. Kameralara yansıyan kavga görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şiddete hep karşıydık ve öyle kalacağız

Olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Danilo Zanna şu ifadeleri kullandı:

- Bugün yaşanılan tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum.

- Hem ben, hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz. Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım.

- Hepimize çok geçmiş olsun. Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz. Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkürler.

- Basın mensubu arkadaşlarımızdan da konu ile alakalı hassasiyetlerini esirgememelerini rica ediyoruz.