Togg ile tesla yarıştı 0-100'ü kim önde tamamladı?

Türkiye’nin otomobili Togg ile Dünyaca ünlü Tesla arasında bir hız yarışı gerçekleştirildi. Herkesin merak ettiği yarışı az bir farkla Tesla kazandı.

Türkiye’nin kısa bir zaman önce üretimine başladığı Togg ile Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla arasında bir yarış düzenlendi. İkisinin de elektrikli motora sahip olması nedeniyle yarışın kazananı oldukça merak ediliyordu.

Togg’un T10X modeli ile Tesla Model Y arasında yapılan yarış 0-100 km hızı arasında yapılırken bu mücadeleyi az bir farkla Tesla kazandı.

Türkiye’nin kısa bir zaman önce üretimine başladığı Togg ile Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla arasında bir yarış düzenlendi. İkisinin de elektrikli motora sahip olması nedeniyle yarışın kazananı oldukça merak ediliyordu.

Togg’un T10X modeli ile Tesla Model Y arasında yapılan yarış 0-100 km hızı arasında yapılırken bu mücadeleyi az bir farkla Tesla kazandı.