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Türkiye'de 'balina' sürprizi! Kaş ve Fethiye açıklarında sürü halinde görüntülendiler

Deniz Memelileri Araştırma Derneği, Akdeniz'de yürüttüğü araştırma seferinde Kaş ve Fethiye sularındaki ispermeçet balinalarını görüntüledi.

Deniz Memelileri Araştırma Derneği, Akdeniz'de yürüttüğü araştırma seferinde Kaş ve Fethiye sularındaki ispermeçet balinalarını görüntüledi.

Sefere katılan dernek üyelerinden Leyla İsrapilova, tekneyle Doğu Akdeniz'i tarayarak balina ve yunus popülasyonlarını araştırdıklarını, özellikle de yaz aylarında yoğun olarak bu hayvanlarla karşılaştıklarını söyledi.

bianet'e konuşan Leyla İsrapilova, sözlerine şöyle devam etti:

Balina ve yunuslarla özellikler yaz aylarında çokça karşılaşmakla birlikte ilkbahar ve sonbaharda da karşılaşabiliyoruz. Türkiye'de düzenli olarak bulunuyorlar. Seferimiz yeni bitti ve bir hafta önce gördük bu hayvanları. Yaklaşık 15-20 bireyle karşılaştık. Kaydettiğimiz videolarda görünenler bize çok yakın olanlar.

Yetişkinler yemek aramak için su altına daldığında biz de uzaktan onların kuyruklarını gördük. Yaklaştığımızda, yüzeyde ise yavrularını gözlemledik. Yavrular çok derine dalamıyorlar. Anneler avlanırken yüzeyde bekliyorlar. Yavrularının yanında da iki tane bakıcı yetişkin dediğimiz birey vardı.

Derine inenlerle beraber çok daha kalabalık bir gruba rastladık diyebiliriz.

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