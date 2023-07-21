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Depremde ağır hasar almıştı... Patlayıcı yerleştirildi, 13 katlı bina böyle yerle bir oldu!

Depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde, ağır hasarlı 13 katlı binanın patlayıcıyla yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana gelmişti. Antakya’da ağır hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Ekinci Mahallesi’nde 13 katlı bir bina patlayıcıyla kontrollü olarak yıkıldı. Dev binanın yerle bir olduğu anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

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