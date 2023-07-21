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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu: Gelsin şimdi seçim yapsınlar koysunlar sandığı boylarının ölçüsünü alsınlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı erken seçime çağırdı. Habertürk'e konuk olan Kılıçdaroğlu, "Gelsin şimdi seçim yapsınlar. Koysunlar sandığı boylarının ölçüsünü alsınlar. Niye yapmıyorlar?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Seçim sonuçlarının değerlendirildiği bölümde Kılıçdaroğlu, "Gelsin şimdi seçim yapsınlar. Koysunlar sandığı boylarının ölçüsünü alsınlar. Niye yapmıyorlar ŞİMDİ? Çıksın desin ki bu kadar zammı yaptım gene devlet tehlikede gelin bana oy verin" diye konuştu.

"Seçim sonuçları bir yenilgi miydi?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Yenilgi olarak görmüyorum. Seçim sonuçlarını kazanamadık." değerlendirmesinde bulundu.

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