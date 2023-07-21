Kemal Kılıçdaroğlu'nun ok eden itirafı ortalığı karıştırdı! Evet Ümit Özdağ ile gizli protokol imzaladım!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması öncesi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la parti yönetimi ve altılı masa ortaklarından gizli bir protokol imzaladıklarını itiraf etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği ancak parti sözcüsü Faik Öztrak'ın yalanladığı protokol hakkında ilk kez konuştu. Özdağ'ın "Kazansaydı, İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı alacaktık" dediği protokolü doğrulayan Kılıçdaroğlu, "Bu iki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür" dedi.

Ümit Özdağ ne demişti?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık. Ama o sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı. Ben İçişleri Bakanı olacaktım." demişti.

Faik Öztrak nasıl yalanlamıştı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, "Zafer Partisi ile kamuoyuna açıklanan bir protokol yapıldı. İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Evet imzaladık

Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında "Sizin Özdağ ile aranızda yaptığınız özel bir protokol var mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet var. Bu protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değildir. Evet protokokol var, kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür. Nokta" dedi.

Faik Öztrak da bilmiyordu!

Bakanlıklar ve MİT Başkanlığı konusunda "Bunlara hiçbir yorum yapmam. Yorum yapmam doğru değil" diyen Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın bu protokolü yalanlaması konusunda ise "Öztrak da protokolü bilmiyor ki. Danışman dahil kimse bilmiyordu" dedi.

Özdağ'ın açıklamasından rahatsız oldu mu?

Kılıçdaroğlu, "Peki bu protokolün paylaşılmasından rahatsız oldunuz mu?" sorusuna ise "Bu konuda da yorum yapmak istemem. Düşüncelerimi söyledim az önce" dedi.