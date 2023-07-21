Menzil'de yeni şeyhi böyle karşıladılar! Caminin içinde çok ilginç sesler

Menzil şeyhi Abdulbaki Erol'un vefatının ardından tarikat üçe bölünmüş ve şeyhin her bir oğlu ayrı camilerde şeyhlik yapmaya başlamıştı. Ölen şeyhin büyük oğlu Muhammed Saki Erol'un şeyh olduğu camiye girişinde çok ilginç manzaralar yaşandı. Cezbeye gelen cemaat mensuplarının çıkardıkları sesler dikkat çekti.

Menzil şeyhi Abdulbaki Erol'un vefatının ardından geride kalan 3 oğlu arasında anlaşma yapılmış ve 3 oğlunun da ayrı ayrı irşad faaliyetlerini devam ettirecekleri açıklanmıştı. Her oğlu Menzil Köyü'nde bir camide şeyhlik yapmaya başlayan Menzil'den ilginç görüntüler geldi.

Abdulbaki Erol'un büyük oğlu olan Muhammed Saki Erol'un cemaat içindeki baskınlığının ortaya çıkmasıyla tartışmalar son günlerde yeniden baş gösterdi. Mezilde'ki bir camide çekilen görüntülerde Muhammed Saki Elhüseyni'nin yanındaki kalabalık bir grupla camiye girdiği görüldü.

O anlarda cezbeye gelen Menzil cemaati mensuplarının çıkardıkları sesler dikkat çekti. Muhammed Saki'nin ise o seslere kafasıyla selam vererek karşılık verdiği görüldü.

Tövbe yetkisi 3 oğluna bölündü!

Menzil tarikatının 1993 yılından bu yana liderliğini yapan ve Gavs-ı Sani Abdulbaki Elhüseyni olarak bilinen Abdulbaki Erol’un ölümünün ardından yeni liderin kim olacağı tartışmalara konu olmuştu.

Menzil Köyü’nün merkezinde camide açıklama yapan Abdulbaki Erol'un büyük oğlu Muhammed Saki Erol, “tövbe yetkisi”nin üç oğluna verildiğini, üç ismin köydeki üç ayrı camide “irşat” faaliyetlerini sürdüreceğini söylemişti. Bu açıklamasıyla cemaatin üçe bölündüğüne işaret eden Muhammed Saki Saki, bugüne kadar “verilen tövbelerin ve zikirlerin iptal edildiğini” ve “tümünün yenilenmesi gerektiğini” dile getirmişti.