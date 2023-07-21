Narkotik köpeği "Barbara"yı kimse kandıramıyor!

Adana'da narkotik dedektör köpeği "Barbara"nın tepki verdiği salça ve yağla kaplı paketlerde 27 kilogram esrar ele geçirildi, yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler, içinde 1'i kadın 4 kişinin bulunduğu araçta narkotik dedektör köpeği "Barbara" ile arama yaptı. Dedektör köpeğin, tepki verdiği 3 valizde inceleme yapan ekipler, salça ve yağ kaplı 38 pakette 27 kilogram esrar buldu.

Bunun üzerine araçtaki Halil İbrahim G, Nazlı G, Kadir E. ve B.G. gözaltına alındı. Zanlılardan B.G, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halil İbrahim G, tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dedektör köpek valizlerdeki uyuşturucuya oturarak tepki verdi

Narkotik dedektör köpeği "Barbara"nın önce aracın bagajına, ardından buradaki valizlerde uyuşturucu bulunduğuna dair oturarak tepki vermesi polis kamerasınca kaydedildi. Ekiplerin valizlerdeki uyuşturucuyu bulması da görüntüde yer aldı.