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Muğla'da ormanlık alanda iş makinesi alev alev yandı! İHA tespit etti, söndürülme anı kamerada

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Çövenni yaylasında ormanlık alanda yol açma çalışması yapan iş makinesi, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, bölgede görev yapan insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, orman yangınlarına karşı tedbir amacıyla ormanda yol açma çalışması yapan iş makinesi, henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Muğla bölgesinde görev yapan insansız hava aracı (İHA) tarafından tespit edilen yangını söndürmek için bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler gönderildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ile iş makinesinde çıkan yangının ormana sıçramadan söndürüldüğü öğrenildi.

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