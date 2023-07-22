Buket Aydın, Ebrar Karakurt'a destek veren başörtülü tekvandocu Kübra Dağlı'ya çıkıştı! 'Cumhurbaşkanı gibi oldum ama..'

Milli voleybolcu EBrar Karakurt'un cinsel tercihine yönelik eleştirilere başörtülü milli tekvandocu Kübra Dağlı karşı çıktı. Kübra Dağlı Akit gazetesinin öncülüğünde linç edilirken, Buket Aydın da "Kübracım" diyerek araya girdi ve " Herkes kendi mahallesini bir şekilde savunuyor. LGBT kimin mahallesi? Bu aralar CHP'nin mahallesi gibi gözüküyor. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı gibi oldum, ama öyle gözüküyor." dedi,

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı ismi Ebrar Karakurt'un cinsl tercihine yönelik eleştirilere başörtülü milli tekvandocu Kübra Dağlı tepki gösterdi. Bir anda Akit gazetesi ve çevresinin hedefi olan Kübra Dağlı'ya, Haberet Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın'dan da tepki geldi. Buket Aydın'ın sözleri sosyal medyada TT oldu.

Am Milli Kadın Voleybol Takımı'nn Milletler Kupası Şampiyonu olmasının ardından Ebrar Karakurt'a yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından tepki gösteren başörtülü tekvandocu Kübra Dağlı, "Sporcuların cinsel yönelim tercih ya da dini tutumlarını bir kenara bırakıp sadece başarılarını tebrik etmek çok zor olmasa gerek.." dedi.

Buket Aydın'ın tepkisi olay oldu

Milli tekvandocu Kübra Dağlı'nın, Ebrar Karakurt ile ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren Buket Aydın şunları söyledi:

- Voleybolcu kızlarımıza helal olsun. Sonrasında bir tartışma başladı, hiç hoşlanmadım: Ebrar Karakurt... Zaman zaman özel hayatıyla öne çıkıyor ve bunu böyle bir marifetmiş gibi öne atmaya çalışıyor... LGBTI düşmanı değilim ama sürekli propagandasının yapılmasına karşıyım...

Linç edilmişti, lince itiraz etti

- Bir başörtülü tekvandocu kızımız var. Bir paylaşım yaptı, 'Sporcuların cinsel yönelimlerini, dini görüşlerini bir kenara bırakıp sadece başarılarını tebrik etmek çok zor olmasa gerek' diye. O da başörtülü tekvandocu olarak ön plana çıkıp linçlere maruz kalmıştı. Başka arkadaşının linç yemesine içi rahat gelmemiş demek ki...

Ama Kübracım onlar sana sahip çıkmamıştı

- Ama Kübracım senin korudukların, seni aynı şekilde korumuş muydu? Hayır. Keşke onlar da seni aynı yüksek sesle korusaydılar... Bu da bir dipnot. Attığı tweetten dolayı suçlamıyorum ama burada bir eşitlik yok.

LGBT CHP'nin Mahallesi...

- Herkes kendi mahallesini bir şekilde savunuyor. LGBT kimin mahallesi? Bu aralar CHP'nin mahallesi gibi gözüküyor. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı gibi oldum, ama öyle gözüküyor. Herkes kendi mahallesini koruyor.