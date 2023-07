Tuba Büyüküstün'ün İngilizce videosu sosyal medyayı salladı! Dalga geçen geçene!

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz aylarda Türkiye'yi terk ederek ikiz kızları Maya ve Toprak'la birlikte Paris'e yerleşmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Tuba Büyüküstün, son olarak paylaştığı İngilizce video ile sosyal medyanın diline düştü.

Zeytin Ağacı 2 dizisinin çekimlerine başlayan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından paylaştığı İngilizce videoyla gündeme geldi. Videonun başında İngilizce olarak "Anlamak istiyorum" diyen Büyüküstün'ün videosuna binlerce yorum yapıldı. Daha çok Büyüküstün'ün İngilizcei ile dalga geçildi.

Büyüküstün videoda şunları söyledi: "A few days ago, I found myself saying I want to understand, I need to understand. Someone was holding me, with love, with honesty and only thing I can say was I need to understand!"

(Birkaç gün önce kendimi anlamak istiyorum, anlamaya ihtiyacım var derken buldum. Biri beni sevgiyle, dürüstlükle tutuyordu ve söyleyebileceğim tek şey anlamam gerektiğiydi!)

Tuba Büyüküstün'ün videosu kısa sürede Twitter'da yayıldı. Büyüküstün için "Sıcaklardan oluyor bunlar", "İngilizce bildiğini göstermek istemiş", "O bile kendini anlamamıştır" yorumları yapıldı.