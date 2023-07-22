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Çay bahçesinden sokağa taşan kavga! 15 kişi birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu

Afyonkarahisar’da çay bahçesinde ‘aile yerine oturma’ meselesinden çıkan tartışma sokakta kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla yaklaşık 15 kişinin bir birine saldırdığı olay, polisin müdahalesi ile güçlükle sonlandırıldı.

Olay, Emirdağ ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezindeki çay bahçesine giden bir grup ile çalışanlar arasında ailelere ayrılan yere oturma meselesinde tartışma çıktı.

Olayın ardından çay bahçesinden ayrılan grup üyeleri iddiaya göre daha sonra yanlarına aldıkları arkadaşları ile geri döndü. Bu defa taraflar arasında sözlü olarak başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüşerek, çay bahçesinden sokağa taştı.

Taraflar bir birlerini tekme ve yumruklarla darp ederken, kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde tarafların bir birlerine acımasızca saldırdıkları gözlenirken, olay yerine gelen polis ekiplerinin ise taraflara müdahale ederek ayırmaya çalıştıkları gözlendi.

Olayın ardından gözaltına alınan olmadığı ve tarafların bir birlerinden şikayetçi olmadıkları belirtildi.

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