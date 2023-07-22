BIST 6.688
DOLAR 26,97
EURO 29,96
ALTIN 1.701,33
SPOR

Lionel Messi, Inter Miami kariyerine harika başladı! 90+4'te frikikten galibiyeti getirdi...

MLS ekibi Inter Miami ile sözleşme imzalayan Lionel Messi, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta fileleri sarsmayı başardı. Arjantinli futbolcu, Inter Miami'nin Cruz Azul'u 2-1'lik skorla mağlup ettiği maçta takımının galibiyet golünü kaydetti.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası grup maçında, ABD'nin Inter Miami takımı, Meksika temsilcisi Cruz Azul'u 20 bin seyirci kapasiteli DRV PNK Stadı'nda konuk etti.

Karşılamanın ilk yarısını Inter Miami, 44. dakikada Robert Taylor'ın kaydettiği golle 1-0 önde kapattı. Cruz Azul, 65. dakikada Carlos Antuna'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. 54. dakikada Benjamin Cremaschi'nin yerine dahil olan 36 yaşındaki Messi, 90+4. dakikada frikikten attığı golle takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Messi'yi canlı izleyebilmek adına Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, tenisin efsane isimlerinden Serena Williams gibi isimler karşılaşmayı tribünden takip etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Buket Aydın, Ebrar Karakurt'a destek veren başörtülü tekvandocu Kübra Dağlı'ya çıkıştı! 'Cumhurbaşkanı gibi oldum ama..'
Buket Aydın, Ebrar Karakurt'a destek veren başörtülü tekvandocu Kübra Dağlı'ya çıkıştı! 'Cumhurbaşkanı gibi oldum ama..'
İtalya’da dolu faciası! Tenis topu büyüklüğünde yağdı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
İtalya’da dolu faciası! Tenis topu büyüklüğünde yağdı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
Muğla'da ormanlık alanda iş makinesi alev alev yandı! İHA tespit etti, söndürülme anı kamerada
Muğla'da ormanlık alanda iş makinesi alev alev yandı! İHA tespit etti, söndürülme anı kamerada
Ürküten görüntüler! Çekirge sürüsü karayolunu böyle kapladı köylüler endişeli
Ürküten görüntüler! Çekirge sürüsü karayolunu böyle kapladı köylüler endişeli
Narkotik köpeği "Barbara"yı kimse kandıramıyor!
Narkotik köpeği "Barbara"yı kimse kandıramıyor!
İneğin selfie merakı sosyal medyada viral oldu 'Hadi gel selfie çekilelim' deyince koşa koşa geldi
İneğin selfie merakı sosyal medyada viral oldu 'Hadi gel selfie çekilelim' deyince koşa koşa geldi
Menzil'de yeni şeyhi böyle karşıladılar! Caminin içinde çok ilginç sesler
Menzil'de yeni şeyhi böyle karşıladılar! Caminin içinde çok ilginç sesler
Gaziantep'te eşi benzeri görülmemiş tehlikeli yolculuk! Görenler gözlerine inanamadı o anlar kamerada
Gaziantep'te eşi benzeri görülmemiş tehlikeli yolculuk! Görenler gözlerine inanamadı o anlar kamerada
Depremde ağır hasar almıştı... Patlayıcı yerleştirildi, 13 katlı bina böyle yerle bir oldu!
Depremde ağır hasar almıştı... Patlayıcı yerleştirildi, 13 katlı bina böyle yerle bir oldu!
Kemal Kılıçdaroğlu: Gelsin şimdi seçim yapsınlar koysunlar sandığı boylarının ölçüsünü alsınlar
Kemal Kılıçdaroğlu: Gelsin şimdi seçim yapsınlar koysunlar sandığı boylarının ölçüsünü alsınlar
Rusya’dan, Karadeniz’de fiili atışlı tatbikat
Rusya’dan, Karadeniz’de fiili atışlı tatbikat
İstanbul’da kadına dehşeti yaşatan maganda kamerada: Aracına yumruk ve tekmeyle saldırdı
İstanbul’da kadına dehşeti yaşatan maganda kamerada: Aracına yumruk ve tekmeyle saldırdı