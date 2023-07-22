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Çeşmede orman yangını! Ormanı ateşe veren kundakçı gözaltına alındı

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Çeşmede orman yangını! Ormanı ateşe veren kundakçı gözaltına alındı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarıyla yangına müdahale edilirken, yanan alanı kundakladığı belirlenen 1 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Çeşmede orman yangını! Ormanı ateşe veren kundakçı gözaltına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangınla ilgili, alanı kundakladığı belirlenen 1 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Çeşmede orman yangını! Ormanı ateşe veren kundakçı gözaltına alındı

Yangın saat 23.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Karadağ mevkiinde meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Çeşmede orman yangını! Ormanı ateşe veren kundakçı gözaltına alındı

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına almaya çalışılıyor. yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de, 5 arazöz 2 su tankeri 1 dozerle müdahale ediyor.

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Çeşmede orman yangını! Ormanı ateşe veren kundakçı gözaltına alındı

Kundakçı olduğu belirlenen şüpheli yakalandı

Öte yandan yangını çıkardığı ve alanı kundakladığı belirlenen bir şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü.

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