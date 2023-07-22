Çeşmede orman yangını! Ormanı ateşe veren kundakçı gözaltına alındı
İZMİR'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarıyla yangına müdahale edilirken, yanan alanı kundakladığı belirlenen 1 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangınla ilgili, alanı kundakladığı belirlenen 1 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Yangın saat 23.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Karadağ mevkiinde meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına almaya çalışılıyor. yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de, 5 arazöz 2 su tankeri 1 dozerle müdahale ediyor.
Kundakçı olduğu belirlenen şüpheli yakalandı
Öte yandan yangını çıkardığı ve alanı kundakladığı belirlenen bir şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü.