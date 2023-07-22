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İstanbul'un göbeğinde taksici dehşeti! Fazla para vermeyen kadını evire çevire dövdü

İSTANBUL’un göbeği Taksim'de bir taksi şoförü iddiaya göre yabancı müşteriden fazla para istedi. Müşteri istediği miktarı vermeyince taksi şoförü yolcuyu öldüresiye dövdü.

Taksici fazla istediği parayı vermeyen kadın müşteriyi öldüresiye dövdü.. Olay dün sabah saatlerinde Taksim Tarlabaşı’nda meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü yabancı müşterisinden fazla para istedi. Müşteri fazla parayı vermeyeceğini söyleyince aralarında tartışma yaşandı.

Taksiden inen kadın müşteri, tartışmaya devam etti. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken taksici kadın yolcuyu hırpalamaya başladı. Daha sonra kadına öldüresiye vuran taksici parayı alıp olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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