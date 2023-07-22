Kanser tedavisi gören oryantal Tanyeli'ye skandal soru! Ölüme hazır mısın mezar aldın mı?

Oryantal Tanyeli uzun süredir kanserle savaşıyor. Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye Beyaz TV'nin canlı yayında "Ölüme hazırlık yaptın mı?" diye soruldu. "Hazırım" deyince de "Nasıl bir hazırlık, mezarlık satın aldın mı?" diye soruldu.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Tanyeli, pankreas kanseri olduğunu öğrendikten sonra tedavi olmaya başlamıştı. Tedavi süreci devam ederken Beyaz TV ekranlarındaki Beyaz Magazin isimli programa katılan Tanyeli canlı yayında skandal bir sorula karşılaştı.

Tanyeli'nin sağlık durumu hakkında merak edilenleri soran sunucu, "Ölüme hazırlık yaptın mı?" diye sordu. Tanyeli "Evet yaptım, herkes ölümü tadacak" deyince bu kez de "Nasıl bir hazırlık, mezar yeri satın aldın mı?" sorusunu yöneltti.

Tedavi süreci devam eden Tanyeli'nin bu tür bir soruyla karşılaşması, hem izleyiciler hem de sanat camiasında büyük tepki çekerken Tanyeli'nin büyük bir olgunlukla sorulan sorulara cevap vermesi takdir topladı.