BIST 6.688
DOLAR 26,97
EURO 29,96
ALTIN 1.701,33
MEDYA

Kanser tedavisi gören oryantal Tanyeli'ye skandal soru! Ölüme hazır mısın mezar aldın mı?

Oryantal Tanyeli uzun süredir kanserle savaşıyor. Kanser tedavisi gören Tanyeli'ye Beyaz TV'nin canlı yayında "Ölüme hazırlık yaptın mı?" diye soruldu. "Hazırım" deyince de "Nasıl bir hazırlık, mezarlık satın aldın mı?" diye soruldu.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Tanyeli, pankreas kanseri olduğunu öğrendikten sonra tedavi olmaya başlamıştı. Tedavi süreci devam ederken Beyaz TV ekranlarındaki Beyaz Magazin isimli programa katılan Tanyeli canlı yayında skandal bir sorula karşılaştı.

Tanyeli'nin sağlık durumu hakkında merak edilenleri soran sunucu, "Ölüme hazırlık yaptın mı?" diye sordu. Tanyeli "Evet yaptım, herkes ölümü tadacak" deyince bu kez de "Nasıl bir hazırlık, mezar yeri satın aldın mı?" sorusunu yöneltti.

Tedavi süreci devam eden Tanyeli'nin bu tür bir soruyla karşılaşması, hem izleyiciler hem de sanat camiasında büyük tepki çekerken Tanyeli'nin büyük bir olgunlukla sorulan sorulara cevap vermesi takdir topladı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'un göbeğinde taksici dehşeti! Fazla para vermeyen kadını evire çevire dövdü
İstanbul'un göbeğinde taksici dehşeti! Fazla para vermeyen kadını evire çevire dövdü
Çeşme'de ormanı yakan kundakçı alevlerin arasında kameraya yakalandı! İşte o anlar
Çeşme'de ormanı yakan kundakçı alevlerin arasında kameraya yakalandı! İşte o anlar
Sıcaklara karşı belediyeden güldüren anons: "Dışarı çıkmayın, güneşe ateş etmeyin"
Sıcaklara karşı belediyeden güldüren anons: "Dışarı çıkmayın, güneşe ateş etmeyin"
Tuba Büyüküstün'ün İngilizce videosu sosyal medyayı salladı! Dalga geçen geçene!
Tuba Büyüküstün'ün İngilizce videosu sosyal medyayı salladı! Dalga geçen geçene!
Doğduğundan beri hastalığına tanı konulamayan Melek Su, tedavi olmak istiyor
Doğduğundan beri hastalığına tanı konulamayan Melek Su, tedavi olmak istiyor
Çay bahçesinden sokağa taşan kavga! 15 kişi birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu
Çay bahçesinden sokağa taşan kavga! 15 kişi birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu
Lionel Messi, Inter Miami kariyerine harika başladı! 90+4'te frikikten galibiyeti getirdi...
Lionel Messi, Inter Miami kariyerine harika başladı! 90+4'te frikikten galibiyeti getirdi...
Buket Aydın, Ebrar Karakurt'a destek veren başörtülü tekvandocu Kübra Dağlı'ya çıkıştı! 'Cumhurbaşkanı gibi oldum ama..'
Buket Aydın, Ebrar Karakurt'a destek veren başörtülü tekvandocu Kübra Dağlı'ya çıkıştı! 'Cumhurbaşkanı gibi oldum ama..'
İtalya’da dolu faciası! Tenis topu büyüklüğünde yağdı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
İtalya’da dolu faciası! Tenis topu büyüklüğünde yağdı: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
Muğla'da ormanlık alanda iş makinesi alev alev yandı! İHA tespit etti, söndürülme anı kamerada
Muğla'da ormanlık alanda iş makinesi alev alev yandı! İHA tespit etti, söndürülme anı kamerada
Ürküten görüntüler! Çekirge sürüsü karayolunu böyle kapladı köylüler endişeli
Ürküten görüntüler! Çekirge sürüsü karayolunu böyle kapladı köylüler endişeli
Narkotik köpeği "Barbara"yı kimse kandıramıyor!
Narkotik köpeği "Barbara"yı kimse kandıramıyor!