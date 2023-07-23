HÜDA PAR'lı Sacit Pişgin'in cenazesi defnedildi! AK Partili Ömer Çelik: Vahşi bir saldırı gerçekleşti

ADANA'da HÜDA PAR İl Başkanlığı'ndaki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden il sekreteri Sacit Pişgin'in cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine AK Parti Adana Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı. Olayda yaralanan HÜDA PAR il başkanını da hastanede ziyaret eden Çelik, "Siyaset zemininde siyaset yapan bir partinin il başkanlığına dönük olarak böylesine vahşi bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı bir kere daha lanetliyoruz. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz" dedi.

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Seyhan ilçesindeki parti binasında dün il başkanı Salih Demir'in de yaralandığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Pişgin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki cenaze törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Pişgin'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Törende konuşan Çelik, "Arkadaşlarımızla epey bir zaman çok yakın çalıştık. Samimiyet, ihlas, gayret ve memleket sevdalarına şahidiz. Hepinize Sayın Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını iletiyorum. Cumhurbaşkanı'mız, burada bulunan herkese, sevenlerine, HÜDA PAR camiasına, bütün milletimize başsağlığı dileklerini ve taziyelerini iletmemi istediler." ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu: Bizleri gayrimeşru alanlara çekmeye çalışanlara inat iyiliği yaymaya, kardeşliği güçlendirmeye devam edeceğiz

Yapıcıoğlu da değerli bir kardeşlerini ebediyete uğurladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Adana, yiğit bir evladını, değerini yitirdi. İçimiz yanıyor ama bizim yas tutacak zamanımız yok çünkü gerçekten bu iyiliği bugün memlekete yayma konusunda yapılacak o kadar çok iş var ki her bir tarafa yetişmeye ve bu kardeşlerimizin de boşluğunu doldurmaya gayret edeceğiz inşallah. Sükunetimizi muhafaza edeceğiz. Bizleri gayrimeşru alanlara çekmeye çalışanlara inat iyiliği yaymaya, kardeşliği güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kılınan cenaze namazının ardından Pişgin'in naaşı mezarlıkta defnedildi.

Törene, Pişgin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Süleyman Elban, partililer ve vatandaşlar da katıldı.

Çelik, yaralı HÜDAPAR il başkanını ziyaret etti

AK Partili Ömer Çelik, cenaze törenine katıldıktan sonra, olaydan yaralı olarak kurtulan İl Başkanı Salih Demir’i de tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Çelik, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada il başkanının durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, Pişgin’in ailesine de başsağlığı dileklerini sundu. Çelik, olay olduktan kısa bir süre sonra saldırganın yakalandığını ve savcılığa sevk edildiğini ifade ederek, “Olay bütün yönleriyle her bakımdan araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor. Şimdiye kadarki elde edilen bulgular çerçevesinde değerlendirme yapılıyor. Kuşkusuz yapan da hukuk karşısında muhakkak bunun hesabını verecektir” diye konuştu.

"Vahşi bir saldırı gerçekleşti"

Çelik, “Siyaset kurumuna karşı hür türlü şiddete karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Burada da siyaset zemininde siyaset yapan bir partinin il başkanlığına dönük olarak böylesine vahşi bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı bir kere daha lanetliyoruz. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz” dedi.

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda dün bıçaklı saldırıya uğrayan il başkanı Salih Demir yaralanmış, il sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetmiş, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.S. ise gözaltına alınmıştı.