Takıntılı hayran şoku! Ünlü oyuncu Cemre Baysel'e gelen mesajlar kan dondurdu: Benimle buluşmazsan...
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Ünlü oyuncu Cemre Baysel, kendisini kaçıracağını söyleyerek hayatını kabusa çeviren takıntılı hayranını şikayet etti.
Ünlü oyuncu Cemre Baysel'i geçtiğimiz günlerde cep telefonundan tanımadığı bir numara aradı.
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Yurt dışına ait gibi görünen numarayı açmayan genç kadına bu kez aynı numaradan mesajlar gelmeyi başladı.
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Kendisine aşık olduğunu ve buluşmak istediğini belirten şekilde mesajlar atan numarayı engelleyen genç oyuncu, farklı numaralardan aranmaya ve benzer mesajlar almaya devam etti.
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Mesajları önemsemeyen genç kadın, numaraları engellemeye başladığında ise şahıs tarafından kişisel bilgilerinin yer aldığı bir başka mesaj daha geldi.
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