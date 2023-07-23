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Takıntılı hayran şoku! Ünlü oyuncu Cemre Baysel'e gelen mesajlar kan dondurdu: Benimle buluşmazsan...

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Takıntılı hayran şoku! Ünlü oyuncu Cemre Baysel'e gelen mesajlar kan dondurdu: Benimle buluşmazsan...

Ünlü oyuncu Cemre Baysel, kendisini kaçıracağını söyleyerek hayatını kabusa çeviren takıntılı hayranını şikayet etti.

Takıntılı hayran şoku! Ünlü oyuncu Cemre Baysel'e gelen mesajlar kan dondurdu: Benimle buluşmazsan...

Ünlü oyuncu Cemre Baysel'i geçtiğimiz günlerde cep telefonundan tanımadığı bir numara aradı.

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Takıntılı hayran şoku! Ünlü oyuncu Cemre Baysel'e gelen mesajlar kan dondurdu: Benimle buluşmazsan...

Yurt dışına ait gibi görünen numarayı açmayan genç kadına bu kez aynı numaradan mesajlar gelmeyi başladı.

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Takıntılı hayran şoku! Ünlü oyuncu Cemre Baysel'e gelen mesajlar kan dondurdu: Benimle buluşmazsan...

Kendisine aşık olduğunu ve buluşmak istediğini belirten şekilde mesajlar atan numarayı engelleyen genç oyuncu, farklı numaralardan aranmaya ve benzer mesajlar almaya devam etti.

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Takıntılı hayran şoku! Ünlü oyuncu Cemre Baysel'e gelen mesajlar kan dondurdu: Benimle buluşmazsan...

Mesajları önemsemeyen genç kadın, numaraları engellemeye başladığında ise şahıs tarafından kişisel bilgilerinin yer aldığı bir başka mesaj daha geldi.

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