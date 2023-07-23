Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Bahattin Hekimoğlu gümüş madalya aldı!

Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Bahattin Hekimoğlu, gümüş madalya elde etti.Abone ol
Pilsen kentindeki organizasyonda paralimpik okçu Bahattin Hekimoğlu, W1 erkekler açık kategorisi finalinde Avustralyalı Christopher Davis ile karşılaştı.
Müsabakayı 131-127 kazanan Davis altın madalyanın sahibi olurken, Bahattin gümüş madalyada kaldı.
Bireyselde dün paralimpik milli okçu Öznur Cüre Girdi, makaralı yay kadınlar açık kategorisinde altın madalya kazanmıştı.
Para okçuluk takımından gümüş madalya
Şampiyonanın son gününde Yiğit Caner Aydın ve Bahattin Hekimoğlu'ndan oluşan milli takım, erkekler W1 çiftler kategorisinde gümüş madalya aldı.
Altın madalya mücadelesinde Çinli rakiplerine 144-136 yenilen milliler, dünya ikincisi oldu.