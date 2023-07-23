Meral Akşener'in Fuat Uğur'a açtığı davada karar verildi

Tv100 Yazarı ve Program Yorumcusu Fuat Uğur, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aleyhinde açtığı hakaret davasından beraat etti.

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Fuat Uğur, Twitter hesabından, Akşener’in eski Amerikan Büyükelçisi David Satterfield ile bir ay içinde 4 kez gizlice görüşmesi, bu görüşmeler hakkında kamuoyuna açıklama yapmaması, Ukrayna-Rusya Savaşı konusunda dengeci bir dış politika izleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirip "Rusya’ya yaptırım uygulanmalı" demesinden yola çıkarak bir paylaşımda bulunmuştu.

"Amerika ve İngiliz büyükelçilerle..."

O döneme denk düşen bir kamuoyu araştırma şirketinin anket sonuçlarının da yer aldığı paylaşımda Uğur, “İYİ Parti tabanının yüzde 71,5'u Ukrayna-Rusya savaşının çıkmasından ABD-NATO ve Ukrayna'yı sorumlu tutuyor. Akşener bu mesajı iyi alamayıp Amerika ve İngiliz büyükelçilerle halvet olmaya devam etsin. Koray Aydın ile Yavuz Ağıralioğlu'nu tasfiye etmesi ona bumerang gibi dönecek" ifadelerini kullanmıştı.

Meral Akşener, avukatı aracılığıyla Fuat Uğur hakkında ‘hakaret’ iddiasıyla savcılığa şikâyette bulundu.

Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmederek Fuat Uğur için beraat kararı verdi.