İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına saygı programı!

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak Büyükelçiliği önünde "Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına" saygı programı yapıldı.

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İsveç'teki Irak Toplum Merkezinin organize ettiği programda, "Irak ilelebet yaşayacak", "Kur'an-ı Kerim ilelebet yaşayacak" sloganı atıldı.

Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e hakaret edilen alanda düzenlenen eylemde, Kur'an okundu ve topluca namaz kılındı.

Irak Toplum Merkezi Başkanı Ammar Mohammad Ali Omran, burada yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim başta tüm kutsal kitapların yakılmasının İsveç ve Danimarka'da yasaklanmasını istedi.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra bütün dünyadan tepkiler geldiğini vurgulayan Omran, "İslam dünyasını ayağa kaldıran bu çirkin olayların son bulmasını ve bunlara izin verilmemesini talep ediyoruz. Demokratik ülkelerde bunun yapılması doğru değil, bu provokasyonların nefret suçuna girmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine basmıştı.

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.