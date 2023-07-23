BIST 6.688
DOLAR 26,97
EURO 29,96
ALTIN 1.701,33
HABER /  SPOR

Estonya Rallisi'nin galibi Rovanpera oldu!

Estonya Rallisi'nin galibi Rovanpera oldu!

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Estonya'da düzenlenen 8. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Kalle Rovanpera kazandı.

Abone ol

Estonya Rallisi'nin galibi Rovanpera oldu


ANKARA (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Estonya'da düzenlenen 8. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Kalle Rovanpera kazandı.

Tartu kentinde yapılan ve 21 etaptan oluşan mücadeleyi 2 saat 36 dakika 3,1 saniyede tamamlayan Rovanpera, sezonun 2'nci, WRC kariyerinin 10. birinciliğine ulaştı.

Podyumun diğer basamaklarına ise Hyundai Shell Mobis sürücüleri çıktı. Rovanpera'nın 52.7 saniye arkasındaki Thierry Neuville 2'nci, liderin 59.5 saniye gerisindeki Esapekka Lappi ise 3. oldu.

Son şampiyon Rovanpera, puanını 170'e çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fin sürücüyü, 115 puanla Elfyn Evans (Toyota Gazoo) ve 112 puanla Neuville takip etti.

WRC'nin 9. ayağı, 3-6 Ağustos tarihlerinde Finlandiya'da düzenlenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da İETT otobüsü ve otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı!
İstanbul'da İETT otobüsü ve otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı!
Fatih Karagümrük'te sportif direktör Murat Akın'la yollar ayrıldı!
Fatih Karagümrük'te sportif direktör Murat Akın'la yollar ayrıldı!
Meral Akşener'in Fuat Uğur'a açtığı davada karar verildi
Meral Akşener'in Fuat Uğur'a açtığı davada karar verildi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına saygı programı!
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına saygı programı!
Gaziosmanpaşa BİLSEM öğrencileri, Almanya'da dünya birinciliği kazandı
Gaziosmanpaşa BİLSEM öğrencileri, Almanya'da dünya birinciliği kazandı
Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı!
Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı!
Öztürk Yılmaz, Yenilik Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçildi
Öztürk Yılmaz, Yenilik Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçildi
8 kişi ölmüştü! Minibüs faciasında korkunç detay gün yüzüne çıktı: Meğer sürücü...
8 kişi ölmüştü! Minibüs faciasında korkunç detay gün yüzüne çıktı: Meğer sürücü...
Antalya'ya 1 günde gelen turist sayısı 99 bini aştı
Antalya'ya 1 günde gelen turist sayısı 99 bini aştı
Real Madrid'de Arda Güler sakatlandı! Milan maçında oynayabilecek mi?
Real Madrid'de Arda Güler sakatlandı! Milan maçında oynayabilecek mi?
Bodrum'da asfalt yarıldı, içine araç düştü!
Bodrum'da asfalt yarıldı, içine araç düştü!
İran’ın güneydoğusunda düzenlenen silahlı saldırıda 4 polis öldürüldü!
İran’ın güneydoğusunda düzenlenen silahlı saldırıda 4 polis öldürüldü!