BIST 6.688
DOLAR 26,97
EURO 29,96
ALTIN 1.701,33
HABER /  SAĞLIK

6 günlük bebek, helikopterle Aydın'dan Ankara'ya sevk edildi

6 günlük bebek, helikopterle Aydın'dan Ankara'ya sevk edildi

AYDIN'ın Söke ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan 6 günlük bebek, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Abone ol

Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde nefes darlığı sorunu yaşayan Arya Aydemir'in Ankara'ya sevkine karar verildi.

Söke Şehir Stadı'na inen Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle, bebek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Bebeğin babası Emrah Aydemir, "Devletimizden Allah razı olsun. Böyle zor günümüzde bizleri yalnız bırakmadılar. Arya bebek henüz 6 günlük. Nefes darlığı problemi yaşıyordu. Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivas Şarkışla'da off-road yarışı düzenlendi!
Sivas Şarkışla'da off-road yarışı düzenlendi!
Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması: Galatasaray'a gidecek mi?
Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması: Galatasaray'a gidecek mi?
Modernize edilen Pazarkule Sınır Kapısı açıldı
Modernize edilen Pazarkule Sınır Kapısı açıldı
"2. Van Denizi Yüzme Festivali" sona erdi!
"2. Van Denizi Yüzme Festivali" sona erdi!
Estonya Rallisi'nin galibi Rovanpera oldu!
Estonya Rallisi'nin galibi Rovanpera oldu!
İstanbul'da İETT otobüsü ve otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı!
İstanbul'da İETT otobüsü ve otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı!
Fatih Karagümrük'te sportif direktör Murat Akın'la yollar ayrıldı!
Fatih Karagümrük'te sportif direktör Murat Akın'la yollar ayrıldı!
Meral Akşener'in Fuat Uğur'a açtığı davada karar verildi
Meral Akşener'in Fuat Uğur'a açtığı davada karar verildi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına saygı programı!
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına saygı programı!
Gaziosmanpaşa BİLSEM öğrencileri, Almanya'da dünya birinciliği kazandı
Gaziosmanpaşa BİLSEM öğrencileri, Almanya'da dünya birinciliği kazandı
Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı!
Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı!
Öztürk Yılmaz, Yenilik Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçildi
Öztürk Yılmaz, Yenilik Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçildi