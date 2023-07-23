BIST 6.688
DOLAR 26,97
EURO 29,96
ALTIN 1.701,33
HABER /  SPOR

Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması: Galatasaray'a gidecek mi?

Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması: Galatasaray'a gidecek mi?

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, takımda mutlu olduğunu söyledi. Transfer teklifleriyle ilgili ise deneyimli kaleci, "Burası benim yuvam. Çok mutluyum. 4 tane kupa kazandım. Galatasaray veya Avrupa, kulübümüz ne derse o. Hala o noktadayım ve böyle devam edeceğim." dedi.

Abone ol

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarını Slovenya'da sürdürüyor.

Slovenya'da devam eden kampta bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Çıkan transfer haberleriyle ilgili soruya Uğurcan Çakır, "Avrupa'dan teklifler aldığım dönemler oldu. Teklif gelip kulübe götürmediğim durumlar da vardı. Kulübümün menfaatlerini düşünüyorum. Böyle de devam edeceğim. Teklif geldiğinde kulübüm 'hayır' demişti. Ben de olgunlukla karşılaşmıştım. Burası benim yuvam. Çok mutluyum. 4 tane kupa kazandım. Galatasaray veya Avrupa, kulübümüz ne derse o. Hala o noktadayım ve böyle devam edeceğim." yanıtını verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Modernize edilen Pazarkule Sınır Kapısı açıldı
Modernize edilen Pazarkule Sınır Kapısı açıldı
"2. Van Denizi Yüzme Festivali" sona erdi!
"2. Van Denizi Yüzme Festivali" sona erdi!
Estonya Rallisi'nin galibi Rovanpera oldu!
Estonya Rallisi'nin galibi Rovanpera oldu!
İstanbul'da İETT otobüsü ve otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı!
İstanbul'da İETT otobüsü ve otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı!
Fatih Karagümrük'te sportif direktör Murat Akın'la yollar ayrıldı!
Fatih Karagümrük'te sportif direktör Murat Akın'la yollar ayrıldı!
Meral Akşener'in Fuat Uğur'a açtığı davada karar verildi
Meral Akşener'in Fuat Uğur'a açtığı davada karar verildi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına saygı programı!
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına saygı programı!
Gaziosmanpaşa BİLSEM öğrencileri, Almanya'da dünya birinciliği kazandı
Gaziosmanpaşa BİLSEM öğrencileri, Almanya'da dünya birinciliği kazandı
Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı!
Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı!
Öztürk Yılmaz, Yenilik Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçildi
Öztürk Yılmaz, Yenilik Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçildi
8 kişi ölmüştü! Minibüs faciasında korkunç detay gün yüzüne çıktı: Meğer sürücü...
8 kişi ölmüştü! Minibüs faciasında korkunç detay gün yüzüne çıktı: Meğer sürücü...
Antalya'ya 1 günde gelen turist sayısı 99 bini aştı
Antalya'ya 1 günde gelen turist sayısı 99 bini aştı