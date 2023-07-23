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"2. Van Denizi Yüzme Festivali" sona erdi!

"2. Van Denizi Yüzme Festivali" sona erdi!

Festivalin son gününde 200 sporcu ve doğasever, Akdamar Adası'ndan Gevaş iskelesine kadar yüzdü

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Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Van Denizi Yüzme Festivali" sona erdi.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Gölü Aktivistleri Derneğince düzenlenen festival için İstanbul, Ankara, Kayseri, Mersin, Adana, İzmir ve Bitlis'ten çok sayıda sporcu ve doğasever kente geldi.

Etaplar halinde 5 gün süren festivalin son gününde yaklaşık 200 sporcu ve doğasever, Gevaş ilçesinden teknelerle Akdamar Adası'na geldi.

Burada hazırlıkların ardından suya atlayan yüzücüler, Van Gölü'nde yaklaşık 4,5 kilometre kulaç atarak Gevaş'taki Akdamar İskelesi'ne kadar yüzdü.

Zorlu parkuru tamamlayamayanlar, sahil güvenlik, polis ve AKUT botlarının yardımıyla teknelere alındı. Bazı sporcular da güçlükle iskeleye ulaşmayı başardı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, AA muhabirine, Van Gölü'ne dikkati çekmeyi ve güzelliklerini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Festivale ilginin yoğun olduğunu belirten Özvan, şunları kaydetti:

"Van Gölü'nün kirlenmemesi ve korunması adına bir araya geldik. Festivale 200 sporcu ve doğasever katıldı. Etaplar halinde gölünün güzelliklerini tüm dünyaya göstermeye çalıştık. Mikrobiyalitlere dalış yapıldı. Göldeki adalarda yüzme etkinliği düzenledik. Misafirlerimizi Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde ağırladık. Festivali her yıl düzenlemeyi planlıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederim."

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise renkli etkinliklerle 5 gün süren festivalin bugün sona erdiğini aktardı.

Kentin güzel bir festivale ev sahipliği yaptığını dile getirin Özel, "Van Gölü'nün korunmasını, bölgemizdeki güzelliklerin turizme kazandırılmasını istiyoruz. Festivale yoğun bir ilgi gösterildi. Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Herkesin Van Gölü'ne sahip çıkmasını istiyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

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