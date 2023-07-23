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Gaziantep'te çocuklarını kurtarmaya çalışan baba boğuldu!

Gaziantep'te çocuklarını kurtarmaya çalışan baba boğuldu!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuklarını kurtarmak isteyen baba, boğularak hayatını kaybetti.

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Olay, Birecik ilçesine bağlı Saray Mahallesi Adalar mevkiinde meydana geldi. Henüz isimleri öğrenilemeyen iki çocuk, aileleri ile gittikleri piknik yerinde serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.

Yüzme bilmedikleri için boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmak isteyen baba Ali Yavuz (34) nehre atladı. Bir süre suda çırpınan baba, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Birecik Belediyesi Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler bot yardımı ile ulaştığı iki kardeşi kurtararak sudan çıkarırken, baba Ali Yavuz'un ise cansız bedenine ulaşıldı. Suda boğularak hayatını kaybeden Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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