BIST 6.688
DOLAR 26,97
EURO 29,96
ALTIN 1.701,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Otoyolda karşıya geçmeye çalıştı, hem çekici hem otobüs çarptı!

Otoyolda karşıya geçmeye çalıştı, hem çekici hem otobüs çarptı!

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, TAG Otoyolu Ceyhan-Adana istikameti Seyhan Park Alanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir çekici otoyolda karşıya geçmeye çalışan Gökhan Kılıç’a (33) çarptı.

Çekici sürücüsü durmayarak yoluna devam ederken, savrulan Kılıç ise Ahmet K. idaresindeki yolcu otobüsünün önüne düştü. Yaya Kılıç’a bir de otobüs çarptı.

Hemen olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kazaya neden olan çekici sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te çocuklarını kurtarmaya çalışan baba boğuldu!
Gaziantep'te çocuklarını kurtarmaya çalışan baba boğuldu!
Kamikaze İHA ailesi Azab'ın yeni üyesi vitrine çıkıyor!
Kamikaze İHA ailesi Azab'ın yeni üyesi vitrine çıkıyor!
6 günlük bebek, helikopterle Aydın'dan Ankara'ya sevk edildi
6 günlük bebek, helikopterle Aydın'dan Ankara'ya sevk edildi
Sivas Şarkışla'da off-road yarışı düzenlendi!
Sivas Şarkışla'da off-road yarışı düzenlendi!
Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması: Galatasaray'a gidecek mi?
Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması: Galatasaray'a gidecek mi?
Modernize edilen Pazarkule Sınır Kapısı açıldı
Modernize edilen Pazarkule Sınır Kapısı açıldı
"2. Van Denizi Yüzme Festivali" sona erdi!
"2. Van Denizi Yüzme Festivali" sona erdi!
Estonya Rallisi'nin galibi Rovanpera oldu!
Estonya Rallisi'nin galibi Rovanpera oldu!
İstanbul'da İETT otobüsü ve otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı!
İstanbul'da İETT otobüsü ve otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı!
Fatih Karagümrük'te sportif direktör Murat Akın'la yollar ayrıldı!
Fatih Karagümrük'te sportif direktör Murat Akın'la yollar ayrıldı!
Meral Akşener'in Fuat Uğur'a açtığı davada karar verildi
Meral Akşener'in Fuat Uğur'a açtığı davada karar verildi
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına saygı programı!
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e ve Irak bayrağına saygı programı!