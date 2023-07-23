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Ölü sandığı akrebi eline almak istedi, hastanede 9 saat baygın yattı!

Ölü sandığı akrebi eline almak istedi, hastanede 9 saat baygın yattı!

BATMAN'ın SASON ilçesinde, evinin önünde gördüğü akrebi ölü sanıp, atmak için eline almak isteyen vatandaş, akrebin ısırmasıyla hastanelik oldu. Tedavi altına alınan adam, 9 saat sonra kendine geldi.

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Sason'un Dumlupınar Mahallesi'nde ikamet eden Teyfik Kahraman, kapının önünde gördüğü akrebi ölü sandığı için eline alarak atmaya çalışırken, ısırılarak hastanelik oldu.

Akrebi kapı önünde hareketsiz vaziyette gördüğünü belirten Kahraman, "Akrebi ölü sanarak ıslak mendille elime alarak dışarı atmak istedim. Elime alma hamlesi esnasında kuyruğunu döndürmesiyle baş parmağımdan ısırması bir oldu. Hemen vakit geçirmeden hastaneye gittim. İlk müdahale olarak üç tüp kan aldılar. Tahlil neticesi çıkıncaya kadar hastanende kalmamı istediler. Ancak tahlillerin ardından, durumumun daha da kötüye gitmesinden dolayı beni müşahede altına alarak serum ve iğne takviyesi yaptılar. Başka doktorun da müdahalesiyle yaklaşık 9 saate yakın tedaviden sonra durumum iyiye doğru gidince sabah taburcu ettiler" dedi.

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