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Aydın'da boğa güreşi festivali yapıldı!

Aydın'da boğa güreşi festivali yapıldı!

AYDIN'ın GERMENCİK ilçesinde boğa güreşi festivali düzenlendi.

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Ortaklar Mahallesi'ndeki arenada 55 boğanın boy gösterdiği organizasyona, boğa güreşi meraklıları sıcak havaya rağmen ilgi gösterdi.

Organizasyon komitesi başkanı Veli Mınık, Germencik Belediyesinin katkılarıyla bu yıl 6'ncısını düzenledikleri organizasyonu, kalp krizi sonucu vefat eden belediye çalışanı Necati Kuyucu ile geçen yıl yaşamını yitiren arkadaşları Murat Yakar'ın anısına tertiplediklerini söyledi.

Mınık, organizasyona ilgi gösteren seyirciler ve çeşitli illerden gelen boğa sahiplerine teşekkür etti. ​​​​​​​

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