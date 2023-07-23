Galatasaray, Wilfried Zaha transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren yıldız kanat oyuncusu Wilfried Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

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Galatasaray, Wilfried Zaha'nın transferi için görüşmelere başladığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Fenerbahçe'ye tarihi çalım

Wilfried Zaha, yaz transfer döneminin başından beri Fenerbahçe'nin de gündemindeydi.

Sarı-kırmızılı kulübün, Zaha'yı Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna ettiği öğrenildi. Zaha’nın yakın zamanda İstanbul’a gelip sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Wilfried Zaha kimdir?

Wilfried Zaha, 10 Kasım 1992 tarihinde İngiltere'nin Croydon kentinde doğdu. Futbola Crystal Palace'ın altyapısında başladı. 2010 yılında A takıma yükseldi ve ilk sezonunda 33 maçta 7 gol attı. 2013 yılında Manchester United'a transfer oldu, ancak burada fazla forma şansı bulamadı ve 2014 yılında Crystal Palace'a geri döndü.

Zaha, Crystal Palace'da geçirdiği ikinci döneminde çok daha başarılı oldu. 2015-2016 sezonunda 11 gol atarak takımının Premier League'de kalmasına yardımcı oldu. 2016-2017 sezonunda da 10 gol atarak takımının ligde üst sıralarda yer almasına katkı sağladı.

Zaha, Crystal Palace'da geçirdiği süre boyunca toplam 287 maçta 79 gol atmıştır. İngiltere Milli Takımı'nda da 25 maçta 2 gol atmıştır.

Zaha, hızlı ve teknik bir oyuncudur. İki ayağında da iyi oynamaktadır. Zaha, kanatlarda ve forvet pozisyonunda görev yapabilmektedir.