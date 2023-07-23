Ortak alanlardan bulaşan virüslere dikkat!

Dermatoloji Uzmanı Uz. Dr. Gülbiye Güler, genital siğillerin cinsel yol dışında yüzme havuzları, spor salonları, banyolardan, havlulardan, ortak yıkanan çamaşırlardan ve lazer başlıklarından da bulaşabileceğini söyledi.

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Genital siğillerin son yıllarda büyük artış olmasından dolayı önemi daha da arttı. Kadınlarda meme kanserlerinden sonra en sık görülen serviks (rahim ağzı) kanserinin başlıca sebeplerinden birinin de genital siğiller olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uz. Dr. Gülbiye Güler, “Serviks dışında anüs, vulva, vajina ve penis kanseri gibi alt genital bölge kanserlerinde HPV tespit edilmiştir. HPV’nin 50'den fazla tipi tespit edilmiş olup özellikle HPV tip 16, 18, 31 ve 45 daha sık kanser yapıcı özelliğe sahiptir. Genital siğiller cinsel yol dışında yüzme havuzları, spor salonları, banyolardan, havlulardan, ortak yıkanan çamaşırlardan ve lazer başlıklarından da bulaşabilir. Hastalık genç erişkinlerde penis, vajina vulva ve perianal bölgede birkaç minimetreden karnabahar büyüklüğüne kadar, ten renginden koyu kahve-siyaha kadar değişebilen kabartılar şeklindedir. Genellikle belirti vermezler, kozmetik ve psikolojik sorun oluştururlar” dedi.

Çoğu erkekte görünen bir belirtinin olmadığını belirten Güler, “Erkek taşıyıcıdır. Kadınlarda özellikle gebelik dönemlerinde hızlı çoğalırlar. Bir cinsel hastalık ile başvuran tüm hastalarda diğer cinsel hastalık riskleri yüksek olduğundan aile ve toplum sağlığını korumak için HIV ve diğer serolojik testler de yapılmalıdır. Kadınlarda kadın doğum ve dermatoloji doktorları tarafından beraber takip edilmeli, 6 ay aralıklarla smear testi yapılmalıdır. Perianal bölgesinde lezyonları olanlara rektoskopi yapılmalıdır. HPV’li anneden doğan çocuklarda yüzde 1 oranında solunum yollarında papillomatozisler görülmektedir. Bunlar ileriki dönemde tekrarlayan solunum papillomatozisi olup larenks karsinomu yapabilir” diye konuştu.