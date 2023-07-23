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İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalanan 8 göçmen kaçakçısından 7'sinin tutuklandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de düzenlenen operasyonda yakalanan 8 göçmen kaçakçısından 7'sinin tutuklandığını bildirdi.

"7 göçmen kaçakçısı tutuklandı"

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığımızca, MİT Başkanlığı ile koordineli, jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile müştereken icra edilen operasyonda; yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7'si tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca operasyona ilişkin görüntülere yer verdi. 

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