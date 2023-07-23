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Ukrayna'ya verilen Leopard 2 tankları Polonya’ya getirildi

Ukrayna'ya verilen Leopard 2 tankları Polonya’ya getirildi

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, iki adet Leopard 2 tankının tamir için Polonya’nın Gliwice şehrindeki Bumar-Labedy mühendislik tesisine getirildiğini duyurdu.

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Geçtiğimiz Nisan ayında Almanya'daki Ukrayna Savunma Temas Toplantısı sırasında Almanya, Polonya ve Ukrayna Savunma Bakanlarının imzaladığı Polonya'da Leopard 2 tankları bakım ve onarım merkezi kurulması anlaşması hayata geçti.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, iki adet Leopard 2 tankının Ukrayna'dan tamir için Bumar-Labedy mühendislik tesisine getirildiğini duyurdu. Onarım merkezine getirilen tankların Leopard 2A4 olduğu öğrenildi.

Ülkenin güneyindeki Gliwice kentinde bulunan Bumar-Labedy mühendislik firmasının, Leopard tanklarının bakım ve onarımı konusunda 20 yıllık deneyime sahip olduğu belirtildi. Ülkeye getirilen tankların tamiri için finansmanın AB ve NATO bütçesinden karşılanması planlanıyor.

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