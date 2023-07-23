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Eşini öldürüp ormanlık alana atmıştı! Cani koca her şeyi itiraf etti: "Bıçak göğsüne saplanmıştı, brandaya sardım ve..."

Eşini öldürüp ormanlık alana atmıştı! Cani koca her şeyi itiraf etti: "Bıçak göğsüne saplanmıştı, brandaya sardım ve..."

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alanda cesedi bulunan kadının kocası hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Öte yandan cani kocanın ifadesi ortaya çıktı. Cinayet ile ilgili tüm detayları itiraf eden adamın "Bıçak sağ göğsüne saplanmıştı. Bıçağı çektiğimde kan geldi. Eşimde hiç ses ve hareket yoktu, baygın vaziyetteydi. Eşimi brandaya sardım ve apartmanın altıda bize ait balkonun altına doğru ittirdim" sözleri dehşete düşürdü. İşte detaylar...

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Sevim Çet'in 24 Ekim 2022'de Esenköy Mahallesi Çırpı mevkiinde ormanlık alanda cesedinin bulunmasına ilişkin iddianame Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlandı. Sanık ve tanık ifadelerine yer verilen iddianamede, sanık Ö.Ç'nin 23 Ağustos 2022'de polise eşiyle ilgili kayıp müracaatında bulunduğu belirtildi.

Adli Tıp Kurumu raporlarına yer verilen iddianamede, bulunduğunda vücut bütünlüğünün bozulduğu belirtilen Sevim Çet'in kesici delici aletle öldürüldüğü delillerinin bulunduğu vurgulandı.

İfadesinde her şeyi itiraf etti

Sanık Ö.Ç. ifadesinde, eşiyle maddi konular nedeniyle sürekli tartıştıkları evliliğini çocukları için sürdürdüğünü ileri sürdü. Olaydan önce eşinin babasından miras bir yeri sattığını ve parasıyla ev almak için anlaştıklarını anlatan Ö.Ç, ev satıcısıyla kendisinin 80 bin lira cayma bedelli sözleşme imzaladığını anlattı.

Aracı kişinin eşini arayıp ev için kendisinin imza attığını söylediğinde eşinin "Benim haberim yok" demesiyle tartışmaya başladıklarını iddia eden Ö.Ç, şu ifadeleri kullandı:"Evde çocuk vardı ve ben eşime 'Bak bağırma çocuk korkuyor. Bana 80 bin liranın altına imza attırdın. Çocukların rızkıyla mı uğraşacağım, bununla mı uğraşacağım?' dedim. Eşim de bana 'Bu çocukların senden olduğuna emin misin ki neden savunuyorsun bu çocukları?' dedi. Evden çıkıyordu. Tartışma sırasında eşim bana bıçak salladı. Arbede sırasında eşimi ittirdiğimde merdivendeki iki korkuluk arasında düştü. Baktığımda kan akıyordu. Bıçak sağ göğsüne saplanmıştı. Bıçağı çektiğimde kan geldi. Eşimde hiç ses ve hareket yoktu, baygın vaziyetteydi. Eşimi brandaya sardım ve apartmanın altıda bize ait balkonun altına doğru ittirdim. Gece de sanayide plakasız bir kamyonetin anahtarı üzerinde idi. Onu alıp eve gittim. Kamyonetin kasasına koyarak gece ormanlık alana bıraktım. Üstüne de oradaki çalılarla örttüm. Bıçak ile branda da bölgedeki kanala attım. Kamyoneti aldığım yere koydum. Ertesi günü evden dolmuş ile bölgeye yakın bir yerde indim ve ormanlık alanda eşimi arayarak buldum. Yaşıyor mu diye baktım ve yaşamıyordu. Ailemden kimse bu olayı bilmiyor. Suçumu kabul ediyorum"

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