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Kocaeli'de acı olay! Serinlemek için girdiği göletten cansız bedeni çıkarıldı!

Kocaeli'de acı olay! Serinlemek için girdiği göletten cansız bedeni çıkarıldı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Olay, Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkiinde bulunan Paşa Suyu Mesire Alanı'nda meydana geldi. Berat Efe Alan (15), arkadaşları ve abisiyle birlikte serinlemek için gölete girdi.

Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Alan suda boğuldu. Arkadaşları ve abisi Berat Efe Alan'ı kurtarmak için suya girdi, ancak başarılı olamadı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Berat Efe Alan'ı sudan çıkarabilmek için çalışma başlattı. Kendi önlemlerini alarak suya giren itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakika boyunca Alan'ı aradı.

İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan Alan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Gencin cansız bedeni morga kaldırıldı.

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