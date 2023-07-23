Kahramanmaraş'ta korkutan orman yangını! Rüzgarın etkisiyle yayıldı, alevler evlere sıçradı!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülmeye çalışılıyor. Öte yandan rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında alevler evlere sıçradı. O anları kayıt altına alan vatandaşlar, büyük korku yaşadı. Yangını cep telefonu ile kayıt altına alan bir vatandaşın videoda “Gitti, evler gitti” dediği duyuldu. İşte detaylar...

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Onikişubat ilçesine bağlı Çamlıca ve Kazma Bağları mevkisi ile Pazarcık ilçesi Şahintepe mevkisindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi.

Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına ekipler 6 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 90 personelle müdahale ediyor.

Alevler evlere sıçradı

Kahramanmaraş’ta ormanlık arazide çıkan yangın evlere sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangını çevrede bulunan vatandaşlar kayıt altına aldı.

O anları kayıt altına alan vatandaşlar, büyük korku yaşadı. Yangını cep telefonu ile kayıt altına alan bir vatandaşın videoda “Gitti, evler gitti” dediği duyuluyor.



