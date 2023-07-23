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Kuran-ı Kerim'e alçak saldırı sonrası İsveç'e misilleme: Statüsü askıya alındı!

Kuran-ı Kerim'e alçak saldırı sonrası İsveç'e misilleme: Statüsü askıya alındı!

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) harekete geçti. Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada "Teşkilat ile Kur'an-ı Kerim ve diğer İslami sembollere hakaret edilen bir devlet arasındaki resmi statünün gözden geçirilmesine" dönük karar uyarınca İsveç'in İslam İşbirliği Teşkilatı Özel Temsilciliği statüsünün askıya alındığı belirtildi.

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Bu doğrultuda, söz konusu toplantıda alınan, "İİT Genel Sekreterliği ile Kur'an-ı Kerim ve diğer İslami sembollere hakaret edilen bir devlet arasındaki resmi statünün gözden geçirilmesine" dönük karar uyarınca İsveç'in İİT Özel Temsilciliği statüsünün askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın söz konusu kararı, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'e ilettiği ifade edildi.

İTT'den teşkilattaki üyeleri karşı adımlar atmaya çağırdı

İİT Genel Sekreteri, teşkilat üyesi bazı ülkelerin, İslami değerlere yönelik mükerrer saldırıları protesto için aldığı kararları memnuniyetle karşıladı ve tüm üye ülkeleri bu tür eylemlere karşı pozisyonlarını ifade edecek adımlar atmaya çağırdı.

"Sıradan İslamafobik olaylar değil"

Kur'an-ı Kerim'in ayaklar altına alınması, Hazreti Muhammed'e ve İslami sembollere hakaret edilmesinin sıradan İslamofobi olayları olmadığını vurgulayan Genel Sekreter Taha, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından yakın zamanda kabul edilen "ayrımcılığa ve şiddete teşvik eden dini nefretle mücadele" kararına uymanın önemine işaret etti.

Açıklamada, İİT'nin bu saldırıları görüşmek ve gereken kararları almak için en kısa zamanda dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı düzenlemek için hazırlıklarını sürdürdüğü bilgisi verildi.

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

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