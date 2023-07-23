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Galatasaray, Cedric Bakambu transferinin maliyetini açıkladı

Galatasaray, Cedric Bakambu transferinin maliyetini açıkladı

Galatasaray, Cedric Bakambu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar 700 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 2 yıllığına kadrosuna kattığı Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı futbolcu için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700 bin Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1,5 milyon Euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

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