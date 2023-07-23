Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha İstanbul'a geldi! Taraftarlara üçlü çektirdi...

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Wilfried Zaha'yı transfer etmeye çok yakın. Sarı- Kırmızılı ekip görüşmelerin başladığını duyururken yıldız futbolcu İstanbul'a geldi. Kendisini havalimanı'nda karşılayan taraftarlara üçlü çektirdi. İşte flaş transferde detaylar...

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Galatasaray, transfer için görüşmelere başlandığını açıkladığı Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha ile ilgili paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, İstanbul'a doğru yola çıkan Zaha'nın taraftara seslendiği görüntüye yer verildi.

Bu paylaşımda Zaha, "Merhaba Galatasaray taraftarı. Yoldayım, geliyorum. Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Görüşmek üzere." dedi.

Galatasaray'dan taraftarlara ZAHA çağrısı!

Bu arada Galatasaray Kulübü, taraftarını Fildişi Sahilli oyuncuyu karşılamak üzere Atatürk Havalimanı'na davet etti.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "

Transfer görüşmelerine başladığımız Wilfried Zaha'yı hep birlikte karşılıyoruz!

Saat 21.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde buluşalım!" ifadelerine yer verildi.

Zaha İstanbul'a geldi

Londra’dan kalkan özel uçakla gelen Zaha, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yaparken, karşılamaya yüzlerce Galatasaraylı taraftarlar da geldi. Kapıdan çıkışta boynuna sarı-kırmızılı atkı bağlanan Zaha, alana gelen taraftarlara üçlü çektirdi.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Zaha, "Sahaya çıkacağım ilk günü merakla bekliyorum. Tarafatarın coşkusunu biliyorum, duyuyordum. Çok heyecanlıyım onlarla kucaklaşmak için." diye konuştu.

Başarılı futbolcu daha sonra ailesiyle birlikte kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Zaha’nın, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atması bekleniyor.

30 yaşındaki yıldız futbolcu 2022-2023 sezonunda Crystal Palace formasıyla 28 resmi maçta 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.