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Sınırda dehşete düşüren olay! Avrupa'ya kaçmak için bindikleri tırda havasızlıktan öldüler

Sınırda dehşete düşüren olay! Avrupa'ya kaçmak için bindikleri tırda havasızlıktan öldüler

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde bulunan sınır kapısında Avrupa’ya çıkış yapmak için bekleyen tırın içinde sıcağın da etkisiyle havasız kalan 4 göçmen hayatını kaybetti. TIR sürücüsü, dorseden gelen sesler üzerine kapıyı açtığında dehşetle karşılaştı.

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Edinilen bilgiye göre, İzmir’den yükünü alan tır sürücüsü M. B. Yunanistan’ın Selanik şehrine gitmek için İpsala Sınır Kapısı’nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açılışını gerçekleştirdiği parkta beklemeye başladı.
Tır parkında bekleyen sürücü M. B. dorseden sesler duyması üzerine yüklediği yükünü kontrol etmek istedi.

Hareketsiz baygın halde buldu

Dorsenin kapısındaki gümrük kilidinin de açık olduğunu fark eden tır sürücüsü M. B. dorsenin içine girdi. Dorseyi kontrol eden tır sürücüsü M. B. hayretler içerisinde 4 düzensiz göçmenin hareketsiz halde baygın olduğunu gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastanede de kurtarılamadılar

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 4 düzensiz göçmenden 2’sinin yaşamını yitirdiğini öğrenirken, baygın diğer 2 göçmen ise Keşan ve İpsala devlet hastanelerine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen diğer 2 göçmen de hayatını kaybetti.

Mola yerinde gizlice binmiş olabilirler

Hayatını kaybeden 4 göçmen otopsilerinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü emniyette verdiği ifadesinde göçmenlerin mola verdiği Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde gizlice binmiş olabileceklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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