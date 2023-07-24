Elon Musk'tan şoke eden kararı açıkladı: Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor!

Twitter'ın CEO'su Elon Musk'tan yine çılgın bir adım geldi. Musk, dünyanın en büyük sosyal medya platformu Twitter'ın ismi ve logosunun değişeceğini duyurdu.

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Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformunun klasik "kuş" logosunu "X" harfi ile değiştireceğini duyurdu.

İsmi de değişecek

Yeni bir açıklama daha yapan Elon Musk, Twitter’ın ismini ‘X’ olarak değiştireceğini duyurdu.

'Tüm kuşlara veda edeceğiz' demişti

52 yaşındaki Musk, "Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz". ifadelerini kullanmıştı.

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.