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HÜDA PAR’ın il sekreterini öldüren ve il başkanını yaralayan kişinin evine saldırı! Polis biber gazı kullandı

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasında uğradığı saldırı sonucu ölen İl Sekreteri Sacit Pişgin’in mevlidinden sonra partililer şüphelinin evine saldırdı. Polis biber gazıyla müdahale ederek öfkeli kalabalığı dağıttı.

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Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi’nde bulunan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına dün öğleden sonra 71 yaşındaki A.S. bıçakla saldırmış, İl Başkanı Salih Demir’i bıçakla yaralayıp, İl Sekreteri Sacit Pişgin’i öldürmüştü.

Parti binası önündeki grup Sacit Pişgin’in mevlidinden sonra olayı gerçekleştiren A.S.’nin evine giderek saldırmaya başladı.

Apartmanın giriş kapısındaki camları kırarak içeri giren grup polis ekiplerince geri çıkartıldı.

Dışarıda yaşanan arbedede polis ekipleri biber gazı sıkarak öfkeli kalabalığı dağıttı.

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