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300 milletvekili aylık 147 bin TL maaş alıyor! 410 bin TL alan bakan yardımcısı var

Emekli olup da halen milletvekilliği yapanların 147 bin TL maaş aldığını açıklayan Cemal Enginyurt'tan yeni iddialar. “İsyanım emekli maaşının 7 bin 500 lirada bırakılmasına” diyen Cemal Enginyurt, 410 bin TL maaş alan bakan yardımcısı olduğunu öne sürdü.

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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında milletvekilliği süren emekli vekillerin maaşının 147 bin TL olduğunu açıklayınca sunucu Ebru Baki, "Gerçek mi, dalga mı geçiyorsunuz?" diye sormuştu. Enginyurt, Meclis’in yarısının hem vekil hem de emekli vekil aylığı aldığını belirterek, “İsyanım emekli maaşının 7 bin 500 lirada bırakılmasına” dedi. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Cemal Enginyurt, emekli olup da halen milletvekilliği devam edenlerin sayısı ve aldıkları maaşla ilgili şunları söyledi: 

Emekli vekil maaşı 65 bin TL

- Ben emekli milletvekiliyim. Benim gibi emekli olan milletvekilinin maaşını 65 bin liraya çıkarttılar ama milletvekiline bu zammı yapan iktidarın emekliye 7 bin 500 lira maaş vermesi reva mı?

300 vekil 147 bin TL maaş alıyor

- Fakat nasıl bir ülkede yaşadığıma şaşırdım. Bana ak troller, solcu troller gerekli gereksiz ne kadar zevat varsa yazamaya başladılar ‘Cemal Enginyurt'un maaşı 147 bin liraymış' diye. Arkadaş bu maaşı yalnız ben almıyorum, halen emekli olup da TBMM'de milletvekilliği yapan yaklaşık 300 vekil alıyor.

Emeklinin haline vicdanınız sızlamadı mı!

- Maaş artışı da AK Parti ve MHP'nin teklifiyle yapıldı. Cemal Enginyurt olarak diyorum ki ‘Ben bu maaşı alırken emeklinin bu haline vicdanınız sızlamadı mı?' Bunların maaşını 7 bin 500 lirada bıraktınız diye isyan ediyorum.

- Ama adam yazıyor, ‘Cemal Bey, 147 bin lira alıyorsun, nasıl rahat yiyor musun?' Arkadaş sadece ben almıyorum, bütün milletvekilleri alıyor. Gece yarısı bu maddeyi AK Parti koydu. Ben eleştiriyorum bunu. Emekliye seyyanen 8 bin lira verilmedi ama emekli milletvekiline 4 bin 330 lira verildi. Buna vicdanınız nasıl müsaade ediliyor?

410 bin TL maaş alan bakan yardımcısı var

Bir bakan yardımcısının ayda 410 bin lira maaş aldığını anlatan Enginyurt, “Kızılay Başkanı 310 bin liranın üzerinde, Tarım Kredi Kooperatifi'nin eski başkanı maaşı 200 bin liranın üzerindeydi. 5 maaş, 10 maaş alanlar var. Ama maalesef Türkiye'de her konuda milletvekili öne çıkarılarak aslında milletvekili üzerinden siyaset yıpratılıyor” diyor. Enginyurt şunları anlatıyor:

- TBMM yemeğin ucuz olduğu gündeme getiriliyor. Devletin birçok kurumunda yemek bedava ama TBMM milletvekili en az 10 kişiye yemek yediriyor. Nisan-mayıs aylarında okulda meclise öğrencileri getiririler. 50 tane öğrenciye yemek yedirir milletvekili.

- Benim İstanbul ve Ordu'ya gidişlerimde ayda en az 30 bin lira harcıyorum. Otel, misafirlere yemek, düğüne gittiğimizde takı takmak gibi harcamalarımız var. Dolayısıyla milletvekilinin böyle bir ortamda aldığı maaş çok görünüyor. Bundan dolayı da tepki gösteriyorum.

- Ama milletvekilini hedef gösterirken bir oda başkanının aldığı maaş konuşulmuyor. Bir bakan yardımcısının, emniyet genel müdürünün 2 tane kurumda yönetim kurulu üyeliği olur mu? Bunları konuşuyor muyuz?”

CHP desteklerse Ordu belediyesi için aday olacak

Cemal Enginyurt, belediye başkanı adayı olur mu? Memleketi Ordu'dan belediye başkanlığına niyeti var. CHP listesinden girdiği genel seçimde milletvekili seçilen Enginyurt, yine CHP destek verirse aday olacak.

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