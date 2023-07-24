BIST 6.688
DOLAR 26,95
EURO 29,97
ALTIN 1.697,38
HABER /  POLİTİKA

Kabine, toplanıyor! Memur ve memur emeklisi maaşları ile kira artışı da gündemde

Kabine, toplanıyor! Memur ve memur emeklisi maaşları ile kira artışı da gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının öncelikli gündemin dış politikadaki gelişmeler olması beklenirken, memur ve memur emeklisini ilgilendiren sözleşme de Kabine'nin gündeminde olacak.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki kabine toplantısında, geçtiğimiz hafta tamamlanan Körfez turu değerlendirilecek. Turda imzalanan 18 anlaşmanın yanı sıra, Türkiye'ye yapılması beklenen yatırımlar ve yatırımlara dair hazırlıklar kabinede ele alınacak.

Enflasyon ve fahiş kira artışı

Enflasyonla mücadele, fahiş kira artışlarını önlemek için alınması planlanan tedbirler kabinede ele alınması beklenen diğer başlıklar arasında yer alacak.

Memur ve memur emeklisine toplu sözleşme

Toplantıda, memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 7. dönem kamu toplu sözleşme sürecine ilişkin hazırlıklar da değerlendirilecek. Toplantıda yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında da sunum yapılacak.
 
Kabine toplantısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. 

ÖNCEKİ HABERLER
300 milletvekili aylık 147 bin TL maaş alıyor! 410 bin TL alan bakan yardımcısı var
300 milletvekili aylık 147 bin TL maaş alıyor! 410 bin TL alan bakan yardımcısı var
İntihara kalkışan kızı itfaiye amiri böyle kurtardı! O anlar kamerada
İntihara kalkışan kızı itfaiye amiri böyle kurtardı! O anlar kamerada
Sınırda dehşete düşüren olay! Avrupa'ya kaçmak için bindikleri tırda havasızlıktan öldüler
Sınırda dehşete düşüren olay! Avrupa'ya kaçmak için bindikleri tırda havasızlıktan öldüler
Elon Musk'tan şoke eden kararı açıkladı: Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor!
Elon Musk'tan şoke eden kararı açıkladı: Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor!
HÜDA PAR’ın il sekreterini öldüren ve il başkanını yaralayan kişinin evine saldırı! Polis biber gazı kullandı
HÜDA PAR’ın il sekreterini öldüren ve il başkanını yaralayan kişinin evine saldırı! Polis biber gazı kullandı
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha İstanbul'a geldi! Taraftarlara üçlü çektirdi...
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha İstanbul'a geldi! Taraftarlara üçlü çektirdi...
Hatay'da şaşkına çeviren olay: 1,5 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Balık hırsızları suçüstü yakalandı...
Hatay'da şaşkına çeviren olay: 1,5 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Balık hırsızları suçüstü yakalandı...
Kuran-ı Kerim'e alçak saldırı sonrası İsveç'e misilleme: Statüsü askıya alındı!
Kuran-ı Kerim'e alçak saldırı sonrası İsveç'e misilleme: Statüsü askıya alındı!
Galatasaray, Cedric Bakambu transferinin maliyetini açıkladı
Galatasaray, Cedric Bakambu transferinin maliyetini açıkladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
Kocaeli'de acı olay! Serinlemek için girdiği göletten cansız bedeni çıkarıldı!
Kocaeli'de acı olay! Serinlemek için girdiği göletten cansız bedeni çıkarıldı!
14 gün önce derede kaybolmuştu... Ordu'da denizde kadın cesedi bulundu!
14 gün önce derede kaybolmuştu... Ordu'da denizde kadın cesedi bulundu!