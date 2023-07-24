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Özgür Demirtaş 'maalesef' deyip sıraladı: Hayat pahalılığı çıldırtıcı seviyeye gelecek

Özgür Demirtaş 'maalesef' deyip sıraladı: Hayat pahalılığı çıldırtıcı seviyeye gelecek

Enflasyonun rekor hızda artmaya devam edeceğini savunan finans uzmanı Prof. DR Özgür Demirtaş, 'maalesef' deyip olacakları sıraladı: "Fiyat pahalılığı çıldırtıcı seviyelere çıkacak. Çok ama çok üzgünüm…"

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Ekonominin geleceğiyle ilgili iç karartan öngörülerde bulunan Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından ekonomiyle ilgili okuyanların içini karartan öngörülerde bulunup, Merkez Bankası'nın faiz kararına yüklendi. Enflasyonun rekor hızla yükseleceğini, orta ve alt gelir grubunu daha kötü günlerin beklediğini belirten Demirtaş, "Maalesef, Fiyat Pahalılığı Çıldırtıcı seviyelere çıkacak. Çok ama çok üzgünüm…" dedi. Demirtaş, enflasyonun yüzde 60'yara çıkacağı yerde yüzde 17.5 faiz kararının olamayacağını söyledi. İşte Demirtaş'ın o paylaşımları... 

Enflasyon rekor hızda devam edecek

- Maalesef, Enflasyon rekor hızda devam edecek.
- Maalesef, Merkez Bankası Enflasyon ile mücadele etmiyor.
- Maalesef, Alım gücümüz düştü, daha da düşecek.
- Maalesef, Orta gelir grubu iyice silinecek.

Fiyat Pahalılığı Çıldırtıcı seviyelere çıkacak

- Maalesef, Dolaylı vergiler, orta gelir ve alt gelir grubunu daha da baskılayacak.
- Maalesef, Fiyat Pahalılığı Çıldırtıcı seviyelere çıkacak.
- Çok ama çok üzgünüm… Türkiye'yi çok seviyorum. Bu kötü günleri atlatabilmemizi dilerim…

Enflasyonun yıl sonu %50-60'lara çıkacak

- Zombi şirketleri yüzdürmek uğruna enflasyonu bitirmemek doğru bir tercih değil.

- Enflasyonun yıl sonu %50-60'lara çıkacağı yerde: Merkez Bankası faizi yüzde 17.5 OLUR MU? OLMAZ…

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