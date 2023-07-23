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Ekrem İmamoğlu ayağa kalkıp laf attı CHP'li belediye başkanı 'İBB Başkanlığına adayım' dedi

Ekrem İmamoğlu ayağa kalkıp laf attı CHP'li belediye başkanı 'İBB Başkanlığına adayım' dedi

CHP'nin belediye başkanları toplantısıyla ilgili gazeteci Barış Yarkadaş, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun "Kılıçdaroğlu için 'kazanamaz' diyenlerle fotoğraf verenler şimdi bize kahramanlık öyküsü anlatıyor" sözleri üzerine Ekrem İmamoğlu'nun ayağa kalkarak laf attığını söyledi. Yarkadaş, Kerimoğlu'nun konuşmasında "İstanbul'da bir başarı yakaladık, bunu yerel seçimde de sürdürmek zorundayız. Eğer üyeye dayalı ön seçim koyarsanız ben İBB Başkanlığı'na adayım." dediğini aktardı.

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Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP 26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, AK Parti 24. Dönem Milletvekili Ali Turan, hukukçu Serkan Toper, hukukçu Dr. Ruşen Gültekin, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, Kübra Par ile Farklı Açılar'a konuk oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantı programda masaya yatırıldı.

Yarkadaş toplantıdaki yaşananlara ilişkin edindiği kulisi paylaştı:

İmamoğlu ayağa kalkıp Kerimoğlu'na laf attı

İmamoğlu'ndan sonra sözü Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu alıyor. Kerimoğlu 'Bizim kahramanlara ihtiyacımız yok. Bizim bireysel kahramanlık öykülerine ihtiyacımız yok. Bizim örgütlü bir partiye ve lidere ihtiyacımız var. Ne yazık ki gücü alan partimizde hemen genel başkanlığa soyunuyor. Kılıçdaroğlu için 'kazanamaz' diyenlerle fotoğraf verenler şimdi bize kahramanlık öyküsü anlatıyor.' diyor. İmamoğlu, Kemal Bey'in yanında oturmasına rağmen Kerimoğlu'na laf atıyor. İmamoğlu ayağa kalkıp 'seninle istersen şimdi, istersen dışarıda buluşup konuşalım, niye bana böyle eleştiriler yöneltiyorsun' diyor.

"İBB Başkanlığına adayım"

Kerimoğlu konuşmasını yaparken Kılıçdaroğlu'na dönüp 'İstanbul'da bir başarı yakaladık, bunu yerel seçimde de sürdürmek zorundayız. Eğer üyeye dayalı ön seçim koyarsanız ben İBB Başkanlığı'na adayım.' diyor. Böylece İstanbul'da İmamoğlu'nun yanı sıra bir belediye başkan adayı da gündeme girdi. Kerimoğlu 2 gün önce yakın çalışma arkadaşlarına 'ben gidip Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğim. Böyle durumda Kılıçdaroğlu'nu sahipsiz bırakmamamız gerekir. Gerekirse içimizden biri çıkıp aday olmalıdır' diyor. 

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