Bursa'da zeytinliğe dalan otomobil hurdaya döndü! 1 ölü, 1 yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesine giden ve içinde iki gencin bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken, yanında bulunan arkadaşı ise ağır yaralandı.

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Kaza, sabah 05.30 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Üreğil Mahallesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece mesaisinde işten çıkan Berkay Seçkin (25) 16 J 6298 plakalı otomobili ile yanında bulunan Abdülkadir Yalnız (24) isimli arkadaşı ile bir başka arkadaşını Orhangazi’ye bağlı Üreğil Mahallesi'ne bıraktı.

Arkadaşlarını bıraktıktan sonra iki arkadaş Berkay Seçkin’in kullandığı otomobille Orhangazi’ye dönmek için yola çıktı. Üreğil çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil zeytinliğe daldı. Ağaçlara çarparak duran otomobilde sürücü Berkay Seçkin ve Abdülkadir Yalnız araç içinde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan iki arkadaş ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Berkay Seçkin hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç adamın annesi Mehtap ile babası Halil Seçkin’in yanı sıra diğer akrabaları hastanedeki acı haber ile gözyaşlarına boğuldu.

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.