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Kucaklayan bir daha bırakmadı! Birbirleriyle yarıştılar, ucuz halı satışında izdiham yaşandı

Kucaklayan bir daha bırakmadı! Birbirleriyle yarıştılar, ucuz halı satışında izdiham yaşandı

ANKARA'daki bir halı firmasının depolarını su basması nedeniyle Yozgat’ta ürünlerini maliyetine satacağını açıklamasıyla vatandaşlar satış noktasına akın etti. İçeri girip halı alabilmek için birbirleri ile yarışan vatandaşlar zaman zaman izdihama neden oldu.

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Ankara’da bir firmanın halı deposunu su basmasıyla zarar gören halılarını maliyet fiyatına satışa sundu. Firma tırlarla getirdiği halıları Yozgat’ta satışa sundu. Maliyetine satış yapılan halıları duyan vatandaşlar sabah erken saatlerde satış noktasında yoğunluk oluşturdu. Ucuz halı almak isteyen vatandaşlar zaman zaman izdihama sebebiyet verdi.

Ankara’daki depolarında yağış nedeniyle halıların zarar gördüğünü belirten firma çalışanı Hakan Güldaş, “Halı fiyatlarını zararına uygun fiyata veriyoruz. Halıları piyasaya göre 3’te 1 fiyatına satıyoruz. İlgi ve alaka çok yüksek seviyede satışlarımız sürüyor. Herkesi bekliyoruz.” dedi.

Halı almak isteyen müşterilerden Yalçın Sarıkaya ise maliyetine satışı sosyal medyadan gördüklerini söyleyerek, “Öncelikle firmaya geçmiş olsun diliyorum. Yozgat’ımıza böyle bir imkan sağladılar, biz de bu imkanlardan yararlanıyoruz. Halıların fiyatı ekonomik ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bir hayli yoğunluk vardı, biz geldiğimizde bir çoğu satılmıştı biz de kalanlardan kendimize halı bakıyoruz.” şeklinde konuştu.

Halı almak için gelen Hüseyin Durusu da, “Ben evliyim, evimi döşeyeceğim ve halıları onun için aldım. Yozgat’a kampanya geldiği için değerlendirmek istedik. Daha hesaplı oldu, yoğunlukta vardı.” ifadelerinde bulundu.

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