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Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına ilişkin 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün makilik alandaki yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

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Musalla Mahallesi'ndeki Ulusoy Limanı'nın arkasında çam ağaçlarının bulunduğu makilik alandaki yangını çıkardığı şüphesiyle dün gözaltına alınan K.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen K.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Makilik alanda dün çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arazöz ve dozer sevk edilmiş, söndürme çalışmaları süren yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

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