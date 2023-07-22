Afyonkarahisar'daki korkunç kazada bilanço ağırlaşıyor: 6 ölü, 8 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesiyle ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan ve çoğunluğunu tarım işçilerinin oluşturduğu minibüs şarampole girip ağaçlara çarparak durdu. Ağaç dallarının minibüse saplandığı korkunç kazada 6 kişi yaşamını yitirirken 8 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. B.K., idaresindeki 03 M 5906 plakalı şehir işçi minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole girip ardından ağaçlara çarparak devrildi.

Can pazarının yaşandığı kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri adeta zamana karşı bir yarış başlatırken, kazada yaralanan 8 kişi hızlı bir şekilde ambulanslar ile Çay ve Bolvadin Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yapılan incelemelerde ismi tespit edilemeyen 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın ardından detaylı bir inceleme yapılırken devrilen araç ise bölgeye çağrılan vinç yardımıyla çıkarılarak çekiciye yüklendi. Kurtarma çalışmaları esnasında Afyonkarahisar-Konya karayolunun bir yönü yaklaşık olarak 10 dakika ulaşıma kapatıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.